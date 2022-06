Motorola Edge 30: prezzo STREPITOSO, mai visto così basso (-207€)

Motorola Edge 30 è uno degli smartphone di fascia medio-alta più intriganti dell’ultimo periodo; grazie ad un’offerta davvero frizzante presente su Amazon, lo si può portare a casa all’incredibile cifra di soli 342,00€. Capite bene che, rispetto al prezzo di listino, ci troviamo di fronte ad un risparmio medio di 207,00€… praticamente il 38%. Se fino a pochi giorni fa si poteva acquistare a 399,00€, la promozione di oggi cambia le carte in tavola. Con un costo simile si portano a casa prodotti di tutt’altra natura, molto meno performanti e dal design più banale. Edge 30 invece, è meraviglioso: sottilissimo, leggero, esteticamente accattivante e con uno schermo che lascia a bocca aperta ogni qualvolta che lo si utilizza.

Se lo comprate da Amazon poi, avrete una serie di vantaggi non da poco; in primo luogo citiamo la possibilità di acquistarlo oggi e di pagarlo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis, ma non solo. Avrete anche le spedizioni gratuite incluse nel prezzo e l’assistenza clienti per ben sette giorni su sette.

Motorola Edge 30: perché sceglierlo oggi?

Uno dei motivi per cui acquistare questo smartphone risiede sicuramente nel rapporto qualità-prezzo; è semplicemente unico e si porta a casa un device con modem 5G, prestazioni eccellenti e autonomia spaziale a soli 342,00€.

Onestamente ci sentiamo di porre l’accento solo su alcune delle sue caratteristiche perché, a nostro avviso, sono le più interessanti all’interno di un device di questa fascia: schermo OLED con risoluzione FullHD+ che è in grado di visualizzare oltre un miliardo di colori; la dimensione è equilibrata (6,5″) e questo permette che si possa tenere in mano senza problema alcuno. Non mancano chicche tecnologiche come il supporto all’HDR10+ e come la frequenza di aggiornamento del pannello pari a 144 Hz.

Ottimo il processore, le tre fotocamere di bordo, la super selfiecam, il modem per la rete del futuro e molto altro ancora; batteria eccezionale con Turbo power da 33W per avere il telefono sempre carico in pochi minuti. A 342,00€ è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.