Motorola Edge 30 Neo: UFFICIALE e ha le colorazioni "Pantone" (-7% su Amazon)

In queste ore Motorola ha presentato Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion e Edge 30 Neo. Quest’ultimo è un midrange molto intrigante che offre specifiche top ad un prezzo molto basso. È un mediogamma con stile, realizzato in collaborazione con Pantone. I colori di questo telefono infatti, sono semplicemente meravigliosi.

Fra le sue caratteristiche di punta, troviamo uno schermo OLED da 6,28″ da 120 Hz, main camera da 64 Mpx, fast charge da 68W e non solo. Mentre gli altri due terminali annunciati sono rebrand di prodotti cinesi, questo è un device totalmente nuovo e inedito. È sì compatto e presenta un processore Snapdragon 695, una dual camera e la ricarica da 68W.

È un dispositivo compatto dotato di display OLED a 120 Hz, chipset Snapdragon serie 6, doppia fotocamera posteriore e ricarica rapida da 68 W. Oggi lo troviamo già disponibile su Amazon a 399,90€ al posto di 429,90€, con un risparmio immediato pari al 7% sul prezzo di listino.

Motorola Edge 30 Neo: le caratteristiche tecniche

Partiamo subito dallo schermo: troviamo un pannello P-OLED da 6,28 pollici con foro per la selfiecam; l’aspect ratio è di 20:9, c’è la risoluzione FullHD+, il refresh rate da 120 Hz, la frequenza di campionamento al tocco di 240 Hz e il rapporto schermo-corpo è del 95,6%. I sensori per lo sblocco via volto e tramite dito sono tutti sotto il display.

Anteriormente troviamo una selfiecam da 32 Mpx, mentre posteriormente c’è una main camera da 64 Mpx con OIS, ultrawide da 13 Mpx con 120° che fa anche da lente macro. Il tutto è coadiuvato da un flash LED. Gira video in FullHD a 60 fps.

Sotto la scocca di Edge 30 Neo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 695 con 8 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio, batteria da 4020 mAh con ricarica rapida da 68W e wireless charging sulla back cover (realizzata con i colori Pantone) da 5W.

Citiamo poi il supporto alla Dual SIM, al 5G, al Wi-Fi 802.11ac, al Bluetooth 5.1, c’è l’NFC per i pagamenti contactless, il GPS e una porta USB C. Android 12 e skin MyUI al seguito e per i più esigenti, troviamo Ready For che vi trasforma il device in un PC fisso con l’aiuto di poche periferiche. Sarà aggiornato ad Android 13 e Android 14.

Notiamo due speaker stereo, la certificazione IP52. Pesa 155 grammi, misura 152,9 x 71,2 x 7,75 mm ed è disponibile in quattro tinta splendide: Very Peri, Black Onyx, Ice Palace e Aqua Foam.

Quanto costa? 429,90€ ma in realtà su Amazon si porta a casa già in sconto a 399,90€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

