Motorola Edge 30 Neo: smartphone TOP dal prezzo BASSISSIMO su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo Motorola Edge 30 Neo infatti, costa solo 235,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un dispositivo di fascia media unico che viene proposto ad un prezzo irrisorio. Ci troviamo di fronte ad un prodotto con schermo OLED con risoluzione FullHD+ da 120 Hz, con un chipset potentissimo sotto la scocca (lo Snapdragon 695 con modem 5G) coadiuvato da tanta RAM e da 128 GB di storage. gode del supporto al Dual SIM, dispone di Android 12 e c’è la cover inclusa in confezione. Ottima poi l’autonomia grazie ad una batteria capiente.

Motorola Edge 30 Neo: un telefono top dal prezzo low-cost

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che si potrà godere di alcuni vantaggi rilevanti: citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, c’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può avere la spedizione celere e immediata in meno di 24 o 48 ore e, cosa non meno importante, c’è il pagamento dilazionato in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Il modello in sconto è quello in colorazione Black Onyx.

Partiamo dal display: Motorola Edge 30 Neo ha uno schermo FullHD+ da 6,5 pollici con supporto all’HDR10+, con refresh rate fino a 120 Hz, tecnologia OLED e molto altro ancora. Posteriormente troviamo due sensori che scattano foto assurde in ogni condizione di luce (il merito è anche dell’ottima camera principale da 64 Megapixel), mentre c’è una selfiecam da 32 Mpx eccellente in ogni contesto e in ogni utilizzo. Non manca il modem 5G per navigare online a velocità supersoniche e con la batteria da 4020 mAh avrete sempre tantissima autonomia. Si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. C’è poi il supporto alla funzionalità “Ready For”. A soli 235,00€, spese di spedizione incluse, è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.