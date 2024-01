Motorola Edge 30 Neo: sconto IMPORTANTE del 29%

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, oggi vi consigliamo l’ottimo Motorola Edge 30 Neo, un prodotto realizzato in collaborazione con Pantone che si trova ad un prezzo sensazionale su Amazon. Capite bene che da 299,90€ lo pagherete soltanto 212,00€, con un risparmio medio sul valore di listino pari al 29%. Nello specifico, il modello che vi suggeriamo è quello in colorazione Black Onyx con cover in silicone inclusa nella confezione. Ha anche 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e gode del supporto al Dual SIM.

Motorola Edge 30 Neo: ecco perché comprarlo

Motorola Edge 30 Neo si presenta come un0 smartogone compatto, con uno schermo da 6,3″ con supporto all’HDR10+, con refresh rate da 120 Hz al seguito, cornici sottili e tecnologia pOLED. Sotto la scocca vede la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G integrato e con banchi RAM da 8 GB. La memoria interna invece, è da 256 GB e c’è anche il supporto al Dual SIM. Ottima la batteria da 4020 mAh con ricarica rapida via cavo USB Type-C e tecnologia TurboPower da 68W. È uno smartphone eccellente anche dal punto di vista fotografico visto che vanta due sensori evoluti da 64 Megapixel ciascuno e dispone di una selfiecam da 32 Megapixel. Tante le modalità a disposizione dell’utente e considerate che c’è anche la stabilizzazione attiva. Con il modem 5G navigherete alla velocità della luce.

Questo device viene venduto e spedito da Amazon a soli 212,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; considerate che vanta specifiche top di gamma e ha che gode della consegna celere e immediata con Amazon Prime, anche in meno di 24 o 48 ore. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Dulcis in fundo c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

