Motorola Edge 30 Neo: prezzo FOLLE su Amazon, lo paghi meno di 210€

Se stai cercando un nuovo smartphone di fascia media e non sai cosa acquistare (e magari hai un budget che si aggira attorno ai 200€), oggi vogliamo consigliarti un prodotto veramente sensazionale, che unisce prestazioni all’avanguardia, ha design elegante (realizzato in collaborazione con Pantone) e viene proposto ad prezzo irresistibile; ci riferiamo, ovviamente, al Motorola Edge 30 Neo che potrebbe essere il device perfetto per le tue esigenze. Attualmente è disponibile su Amazon ad un costo super vantaggioso di soli 209,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in sconto è quello in colorazione “Black Onyx” e ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non lasciartelo sfuggire.

Motorola Edge 30 Neo: ecco perché comprarlo

Dotato di un processore potente e di ultima generazione (lo Snapdragon 695 di Qualcomm con modem 5G integrato), il Motorola Edge 30 Neo offre prestazioni senza compromessi. Va benissimo sia per il gaming che per le attività in multitasking più impegnative; è in grado di gestire ogni sfida con facilità, garantendoti una fluidità di utilizzo senza precedenti. Il sistema viene coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, così avrai tutto lo spazio che ti serve per archiviare file, foto, video e canzoni. Il display vanta una risoluzione cristallina dai colori vividi, così ogni immagine catturerà subito la tua attenzione. Parliamo di un pannello da 6,3″ pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, perfetto per un’esperienza visiva senza compromessi.

Il comparto fotografico di questo smartphone è pazzesco e dispone di diverse modalità di scatto, effetti speciali e ti permetterà di ottenere sempre foto e video dalla risoluzione elevata. Sotto la scocca è dotato di una batteria da 4020 mAh che ti accompagnerà per tutta la giornata senza il minimo problema e sappi che si ricarica in un lampo grazie alla TurboPower da 68W.

Il prezzo di 209,99€ su Amazon include non solo il dispositivo, ma anche l’IVA e le spese di spedizione, e in più avrai in omaggio la pratica cover in silicone.

