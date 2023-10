Motorola Edge 30 Neo oggi costa meno di 250€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso Motorola Edge 30 Neo, il device di fascia media più apprezzato del colosso americano di proprietà di Lenovo, si porta oggi a casa con un prezzo sensazionale: solo 249,90€, spese di spedizione incluse.

Questo è un telefono di punta con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, con una doppia fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel e che vanta la presenza di una batteria grande e capiente da 4020 mAh che si ricarica mediante TurboPower da 68W. Completa il tutto il supporto al Dual SIM, il sistema operativo Android 12 e il processore Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G. Ricordatevi che la cover in silicone è inclusa in confezione. Il modello in sconto è quello in colorazione “Ice Palace”.

Motorola Edge 30 Neo su Amazon: il mediogamma da acquistare oggi

Come detto, ci troviamo di fronte ad un midrange che vale molto più di quanto costa: ha ben 8 GB di RAM così si può sfruttare un multitasking completo e con 256 GB di memoria interna avrete tantissimo spazio per archiviare file, foto, video e canzoni. Il display è un pannello FullHD+ pOLED da 120 Hz da 6,3″ con supporto all’HDR10+ e con il refresh rate da 120 Hz. Ci sono due fotocamere evolute con sensore principale da 64 Megapixel che scatta foto nitide anche al buio. La selfiecam invece, è da 32 Megapixel. Grazie al modem 5G navigherete alla velocità della luce e con una batteria da 4020 mAh che si ricarica con la TurboPower da 68W avrete un’autonomia degna di nota. Ottimo poi il processore di Qualcomm presente a bordo, lo Snapdragon 695.

Non lasciatevi sfuggire questo gioiello: Motorola Edge 30 Neo a soli 249,90€ è uno smartphone veramente speciale, concreto, compatto, elegante, con un bel design, con un processore all’avanguardia, realizzato con materiali di pregio. Viene proposto ad un prezzo concorrenziale e ha un rapporto qualità-costo ineccepibile. Lo trovate su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo; la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita, in meno di 24 o 48 ore.

Inoltre, avrete la possibilità di godere di ulteriori vantaggi esclusivi: reso gratis entro un mese dall’acquisto, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale e, dulcis in fundo, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto se siete interessati all’acquisto.

