Motorola Edge 30 Neo: lo paghi solo 249€ su Amazon, cosa aspetti?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 249,00€, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo all’ottimo Motorola Edge 30 Neo, nello specifico, al modello in colorazione “Ice Palace” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non manca il supporto al Dual SIM e la cover sarà inclusa nel prezzo del terminale. Si tratta di un articolo veramente sensazionale, dotato di uno schermo super risoluto pOLED da 6,3″ con refresh rate da 120 Hz, con un comparto fotografico degno di nota (64 Mpx per la camera principale), con un chip interno di pregio con tanto di modem 5G e molto altro ancora. La batteria poi, è esagerata: solo 4020 mAh con fast charge da 68W via cavo.

Motorola Edge 30 Neo: il Best Buy del giorno

Come detto, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 avrete potenza da vedere e tanto spazio a disposizione per archiviare file, foto, video, canzoni e per installare app. Il multitasking sarà privo di lag e super fluido grazie alla RAM da 8 GB e troviamo perfino uno schermo pOLED FullHD+ da 120 Hz ricco di colori vibranti e neri profondi. Ottima la fotocamera principale stabilizzata da 64 megapixel che gira video in 4K e scatta foto assurde in ogni condizione di luce. Le videocall saranno di alto pregio con la selfiecam da 32 Mpx. Il modem 5G poi vi farà navigare alla velocità della luce e avrete un’autonomia di un giorno con una singola carica grazie alla batteria da 4020 mAh che si ricarica via cavo TurboPower da 68W.

Motorola Edge 30 Neo viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 249,00€ grazie agli sconti di Amazon; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore e potrete perfino dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

