Motorola Edge 30 Neo: lo paghi solo 249€ su Amazon, corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media super interessante; si chiama Motorola Edge 30 Neo ed è un terminale midrange economico ma dalle alte prestazioni. Vanta uno schermo OLED da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, gode di un processore Snapdragon 695 di Qualcomm sotto la scocca con modem 5G integrato, ha ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e la batteria da 4020 mAh assicura un’autonomia di un giorno con una singola carica. Presente poi il supporto al Dual SIM e il sistema operativo è Android 12 con skin MyUI di Motorola. Come non citare poi le fotocamere esagerate con sensore principale da 64 Megapixel con OIS. Questo gioiello lo pagherete soltanto 249,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso ma siate veloci. Il modello in sconto è quello in colorazione “silver” e la cover in silicone è compresa nel prezzo.

Motorola Edge 30 Neo: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Motorola, come detto, dispone di uno schermo OLED FullHD+ da 6,2 pollici con refresh rate da 120 Hz. Non manca poi il supporto all’HDR10+ per una visione dei contenuti strepitosa. Andiamo ora al comparto fotografico: abbiamo due ottiche con sensore principale da 64 Megapixel con OIS per scatti e video creativi di alto profilo; con la selfiecam da 32 Megapixel invece, farete immagini splendide anche al buio e videocall di qualità.

C’è la Macro Vision sulla back cover e la messa a fuoco istantanea all-pixel. Il modem è 5G e assicura prestazioni rapidissime in ogni contesto. Il processore invece, è l’ottimo Snapdragon 695 con 8 G di RAM al seguito. Con 128 Gb di memoria avrete tutto lo spazio necessario per archiviare file, foto e video. La batteria è da 4020 mAh e si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. Infine, citiamo la modalità “Ready For” che trasforma lo smartphone in un PC; a 249,00€ questo è un device eccezionale da comprare.

