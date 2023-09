Motorola Edge 30 Neo in super offerta a 232 euro da ePRICE

Il Motorola Edge 30 Neo è stato definito un best buy dai principali attori della scena mobile italiana e internazionale. Costruito ottimamente, come al solito affidabile (in questo Motorola è sempre una piacevole conferma), una buona autonomia e soprattutto prestazioni superiori alla media rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduto.

E se era un best buy a 399 euro, oggi che lo puoi acquistare a quasi metà prezzo su ePRICE – 232 euro – lo è ancora di più. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte: affrettati, perché il prezzo è davvero ottimo (considera che su Amazon è ora contrassegnato in Offerta Top a 259,90 euro).

Motorola Edge 30 Neo in offerta a un prezzo imbattibile sul sito di ePRICE

Uno dei principali punti di forza dell’Edge 30 Neo è il peso di appena 155 grammi, che uniti al display da 6,28 pollici e allo spessore di appena 7,8 mm lo rendono uno dei telefoni più maneggevoli sul mercato.

L’altro aspetto più convincente del medio gamma di Motorola è l’usabilità quotidiana. Merito stavolta del processore Snapdragon 695 5G: non scalda mai, fa girare alla grande anche le app più pesanti e non fa sfigurare questo telefono nemmeno con altri che costano più del doppio.

Lato autonomia, la batteria da 4.020 mAh si comporta in maniera più che egregia, non lasciandoti mai senza carica anche nelle giornate più intense. Da sottolineare anche la ricarica rapida a 68W, che ti consente di caricare il telefono da 0 al 50% in appena 12 minuti.

Il comparto fotografico, infine, viene promosso a pieni voti: le foto sono da buon medio di gamma, con scatti di qualità soprattutto in condizioni di luce ottimali, grazie a una camera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica e apertura focale f/1.8.

Cogli al volo l’offerta di ePRICE sul Motorola Edge 30 Neo, così da risparmiare quasi 30 euro rispetto all’offerta Prezzo Top di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.