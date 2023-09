Motorola edge 30 Neo è lo smartphone dal prezzo TROPPO buono (-17%)

Acquistare uno smartphone di prima qualità non è mai stato così semplice soprattutto se hai un budget ristretto. Quando hai Motorola edge 30 Neo a portata di mano sai già che anche con la spesa minima, porti a casa un vero e proprio gioiellino di cui non fare a meno. Pensa che questo è straordinario sotto tutti i punti di vista e non ti fa scendere a compromessi.

Ora è anche in promozione su Amazon quindi sai che ti dico? Collegati al volo e risparmia il 17% all’istante per pagare appena 249€ e rimanere entusiasta. Il risparmio è di circa cinquanta euro.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Motorola edge 30 Neo è lo smartphone che stupisce chiunque

Se stai cercando un nuovo smartphone ma non hai preso in considerazione questo modello Motorola stai partendo col piede sbagliato. Quando ti dico che l’Edge 30 Neo è un vero e proprio spettacolo non lo faccio per secondi fini, altrimenti non te lo avrei posposto a priori.

Anche con budget ridotto puoi avere un prodotto che stupisce sotto tutti i punti di vista. Inizio col dirti che sono montati 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per non avere limitazioni. Salvi foto, scarichi app e non ricevi mai notifiche di spazio in esaurimento.

Il display non è un qualsiasi schermo. Hai un pannello pOLED con risoluzione FHD+ per streaming, applicazioni e gaming mobile all’ennesima potenza. Dopotutto il processore è anche Snapdragon quindi vai alla grande in qualsiasi contesto.

Se tutto questo non ti basta lasciati ammaliare dalla doppia fotocamera posteriore che ti fa diventare un professionista. Anche i selfie sono di qualità elevata per non farti mancare nulla.

Infine ti faccio sapere che è Dual SIM, supporta il 5G e la ricarica è rapida. In più in confezione trovi la cover inclusa.

Non perdere la tua occasione e acquista al volo il tuo Motorola Edge 30 Neo a soli 249€ con lo sconto in corso su Amazon.

