Motorola Edge 30 Neo: costa pochissimo, correte a prenderlo

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di fascia media che grazie agli sconti folli di Amazon costa solo 231,05€ al posto di 429,90€, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo, ovviamente, al Motorola Edge 30 Neo, un prodotto sensazionale proposto con il 46% di sconto sul valore di listino e che viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano. Non di meno, dispone di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e la cover è inclusa nella confezione di vendita.

Motorola Edge 30 Neo: perché acquistarlo?

Il Motorola Edge 30 Neo sfoggia un design moderno ed elegante, con una scocca posteriore curva che si adatta comodamente alla mano. Il display AMOLED da 6,7 pollici è perfetto per la visione dei contenuti multimediali in streaming ma anche per la gestione dei social o per il gaming. La cornice sottile e il foro discreto per la fotocamera frontale contribuiscono a donare al device un’estetica pulita e moderna.

Sotto il cofano è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 720, che offre prestazioni frizzanti per la gestione di app e per le attività più intense. Con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno, avrai a disposizione ampio spazio per app, foto e video. Volendo, c’è anche lo slot per le microSD per espandere la memoria in caso di necessità. La fotocamera principale da 50 MP, la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e la fotocamera di profondità da 2 MP lavorano in simultanea per fornire foto e video impressionanti. La fotocamera frontale da 16 MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate cristalline.

Con una batteria da 5000 mAh, avrai sempre un’autonomia degna di nota e potrai utilizzare il device senza mai preoccuparti di rimanere a secco. Il Motorola Edge 30 Neo è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 231,05€, anziché 429,90, spese di spedizione incluse; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.