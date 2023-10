Motorola Edge 30 Neo: con un prezzo così non potete ignorarlo (-26%)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che sia in grado di coniugare alte prestazioni, performance, che disponga anche di un design mozzafiato e che abbia, al tempo stesso, anche un’autonomia degna di nota, state tranquilli, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Si tratta del meraviglioso e potentissimo Motorola Edge 30 Neo, un device che di listino costerebbe circa 430€ ma che grazie agli sconti folli di Amazon si porta a casa ad un prezzo irrisorio: solo 319,99€, praticamente il risparmio sarà altissimo.

Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: quando trovate offerte simili, non lasciatevele sfuggire perché le scorte potrebbero terminare a breve, o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro. Il device in questione è in colorazione “Very Peri” (realizzata in collaborazione con Pantone), ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, e in confezione troverete anche il caricatore e la cover in silicone.

Motorola Edge 30 Neo: il best buy che non ti aspetti

Questo smartphone di Motorola presenta uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz, dispone del modulo 5G per la connettività next-gen e ha un processore di fascia media semplicemente perfetto; ci riferiamo all’ottimo Snapdragon 695 di Qualcomm che, abbinato a 8 GB di RAM e a 128 GB di memoria interna, assicura prestazioni degne di nota anche nel comparto gaming.

Non manca ovviamente un sistema fotografico di punta con due sensori che scattano foto e video assurdi; la main camera è una lente da 64 Megapixel con OIS al seguito, c’è poi un’ultrawide che gode anche della funzione di Macro Vision e c’è perfino la messa a fuoco istantanea “all-pixel”. I selfie invece, saranno sempre perfetti grazie alla lente da 32 Megapixel. La batteria da 4020 mAh assicura un’autonomia degna di nota e c’è anche la TurboPower da 68W per una ricarica veloce e immediata. Non dimenticatevi della funzione “Ready For” che trasforma il dispositivo in un PC portatile ovunque voi siate. A soli 319,99€ questo è un device da acquistare immediatamente.

