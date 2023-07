Motorola Edge 30 Neo: con il Prime Day costa POCHISSIMO (250€)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta semplicemente sensazionale: l’ottimo Motorola Edge 30 Neo, un dispositivo versatile, di fascia media ma con caratteristiche di punta, si trova in sconto ad un prezzo “wow”. Sarà vostro infatti, con soli 250,80€; questa è una promozione dedicata, esclusiva per i clienti iscritti al programma di Amazon Prime. Noi vi consigliamo di non lasciarvelo sfuggire perché è uno smartphone equilibrato, potente il giusto, con un bel design, che fa parte della linea premium del colosso americano di proprietà di Lenovo, ma non solo.

Motorola Edge 30 Neo: Best Buy a 250€

Acquistandolo da Amazon poi, avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche. Non di meno, le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo e, dulcis in fundo, si potrà perfino dilazionare l’importo totale del prodotto in comode rate con CreditLine di Cofidis o mediante il sistema interno al sito. La consegna sarà celere ma, nel caso in cui non foste in casa, potrete comunque optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker disponibili vicino a voi. In ultima istanza vi parliamo dell’assistenza gratuita di ben due anni, con assistenza al seguito, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate quindi?

Questo fantastico Motorola Edge 30 Neo è un device unico, dotato di un ampio schermo da 6,2 pollici con tecnologia OLED; la risoluzione FullHD+ quindi ciò implica che i contenuti saranno vibranti e si vedranno sempre bene, anche sotto la luce diretta del sole. Se amate fare foto con lo smartphone poi, sappiate che ci sono due fotocamere con sensore principale da 64 Megapixel. Anteriormente non manca la classica selfiecam con cui fare autoscatti e videocall. Ottimo il processore Snapdragon 695 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. C’è il 5G e la batteria è da 4020 mAh. A 250,80€ non potete lasciarvelo sfuggire.

