Motorola Edge 30 Lite: un primo sguardo ufficiale al suo design (FOTO)

Grazie al portale di 91mobiles, possiamo dare oggi un primo sguardo a quello che sarà il telefono entry-level della gamma Edge di Motorola per il 2022. Si chiama Edge 30 Lite e verrà presentato molto presto dalla compagnia americana di proprietà di Lenovo.

Da poco abbiamo scoperto quale sarà il suo prezzo di lancio e le sue colorazioni al momento del debutto; da una nuova fuga di notizie però, possiamo notare l’estetica del dispositivo in una foto che lo raffigura in tutto il suo splendore.

Motorola Edge 30 Lite: cosa sappiamo?

Come detto, la foto è stata pubblicata dal sito indiano di 91mobiles poche ore fa; dai report scopriamo che il modello in questione sarà il device entry-level della linea Edge e ha il nome in codice “Miami”; questo dovrebbe essere il famigerato Edge 30 Lite e, come suggerisce il moniker stesso, sarà “economico”… anche se bisogna capire fino a che punto.

Dai report leggiamo anche che ci sarà uno schermo da ben 6,28 pollici con refresh rate da 120 Hz, mentre sul retro troveremo solo due fotocamere; questo è un elemento strano se considerate che il gadget fa comunque parte della serie Edge, che è una gamma di punta e questo è un prodotto di fascia media. Addirittura, Motorola inserisce quattro sensori nei budget phone da 200€… Ad ogni modo, quantità non coincide spesso con “qualità”. Di fatto, come si suol dire, questi saranno obiettivi ottimi: pochi ma buoni. La lente principale sarà da 64 Megapixel e la secondaria da 13 Megapixel (wide e ultrawide).

Motorola Edge 30 Lite arriverà in diverse colorazioni: Moonless Night, Very Peri, Opal Silver e Green Fig. Sotto la scocca invece, troveremo 8 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna, un processore Snapdragon 695 di Qualcomm e molto altro ancora. Vi invitiamo a restare connessi per saperne di più; il debutto dovrebbe essere imminente.

Se cercate un buon mediogamma oggi però, vi consigliamo il Motorola Moto G71 a soli 269,90€ al posto di 339,90€ con spedizione gratuita; fate presto perché è un’offerta a tempo limitato.

