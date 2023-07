Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta: sconto fuori di testa del 29%, CORRETE

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia media che fa del design la sua arma vincente. Oltre ad essere un prodotto super interessante sotto tanti punti di vista, è bellissimo e viene proposto in una colorazione sfiziosa che cattura lo sguardo di chiunque. Bando alle ciance, il terminale si chiama Motorola Edge 30 Fusion e la tinta è la Viva Magenta, il colore dell’anno (stando a quanto afferma Pantone). Grazie agli sconti folli di Amazon di questi giorni poi, sarà vostro con un prezzo praticamente irrisorio: ve lo porterete a casa con un risparmio medio pari al 29%, mica male se considerate che di listino costa 679,90€ e viene venduto invece a 479,90€.

Avrete quindi, oltre a duecento euro di sconto immediato, anche la garanzia di Amazon per ben due anni con tanto di assistenza tecnica e supporto logistico. Gli operatori del sito saranno a vostra disposizione ogni giorno, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, pronti ad aiutarvi. Inoltre, potrete godere delle spese di spedizione comprese nel prezzo dell’articolo. Cosa aspettate quindi?

Motorola Edge 30 Fusion: il Best Buy del giorno

Dobbiamo segnalare poi che avrete la possibilità di dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Questo Motorola Edge 30 Fusion presenta tre sensori sulla back cover, uno più incredibile dell’altro, che realizzano foto e video di altissima qualità. C’è uno schermo generoso da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 144 Hz e tecnologia OLED al seguito. Sotto la scocca batte un potente processore Snapdragon 888 di Qualcomm coadiuvato da un modem 5G per le reti di ultima generazione e da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna.

Con un costo di soli 479,90€ questo smartphone è veramente un super best buy; non lasciatevelo sfuggire se siete interessati.

