Motorola Edge 30 Fusion: sconto IMMEDIATO di 100€ su Amazon, costa solo 299,90€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Motorola Edge 30 Fusion, il flagship killer di nuova generazione che grazie agli sconti folli adesso si porterà a casa con soli 299,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto durerà ancora la promozione dedicata. Il device è un prodotto veramente superlativo, potentissimo, con un bel design, una scheda tecnica all’avanguardia e una batteria che promette un’autonomia degna di nota. Andiamo con ordine e analizziamo il dispositivo ma prima ricordiamo che è un telefono con una main camera da 50 Megapixel, uno schermo OLED da 6,45 pollici, ha un processore Qualcomm Snapdragon 888+ con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. La batteria è da 4400 mAh e in confezione troverete anche la cover in silicone. Il modello in sconto è in colorazione “Quartz Black”.

Motorola Edge 30 Fusion: compralo adesso

Partiamo dalla disamina del comparto fotografico: abbiamo tre sensori di punta con sensore principale da 50 megapixel avente OIS al seguito. C’è una modalità Macro Vision e vi è anche la messa a fioco istantanea all pixel. Lo schermo è un pannello FullHD+ OLED da 144 Hz e supporto l’HDR 10+. Insomma, è perfetto per la visualizzazione dei contenuti.

Al contrario, il processore Qualcomm Snapdragon 888+ assicura prestazioni elevatissime anche con i videogame e c’è un modem 5G per la connettività next-gen. Come non citare la batteria da 4400 mAh che si ricarica in un lampo grazie alla TurboPower da 68W. Infine, segnaliamo la RAM da 8 GB e la memoria interna da 128 GB, ulteriormente espandibile mediante microSD. Con un prezzo di soli 299,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo Motorola Edge 30 Fusion è il best buy del giorno su Amazon.