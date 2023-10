Motorola Edge 30 Fusion: SCONTO FOLLE di oltre 200€, corri a prenderlo

Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma dal prezzo contenuto ma dalle alte prestazioni, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 30 Fusion, un prodotto iconico, leggero, performante, pensato per gli amanti della street photography e non solo. Capiamoci bene: ha uno schermo generoso da 6,5 pollici realizzato con tecnologia OLED, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz, ma non solo. Dispone di un processore da ammiraglia, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il modello in questione è in colorazione Quartz Black, ha il supporto al Dual SIM, al 5G. La cover in silicone è inclusa nella confezione. Andiamo con ordine e analizziamolo con calma. Grazie agli sconti di Amazon si porta a casa con soli 384,90€ al posto di 679,90€, spese di spedizione incluse.

Motorola Edge 30 Fusion: top in tutto, oggi in super sconto

Il device ha un comparto fotografico degno di nota composto da tre sensori; il principale è da 50 Megapixel con OIS che permette di catturare tutte le immagini con una nitidezza assoluta. C’è poi l’ultrawide con Macro Vision e messa a fuoco all-pixel e la selfiecam è perfetta per le videocall in alta risoluzione. Come detto, lo schermo è straordinario: è un display OLED FullHD+ che supporta l’HDR10+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, curvo su tutti i lati.

Sotto la scocca troviamo la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 888+ con modem 5G al seguito; permette di scaricare film in pochissimi secondi e consente di ottenere prestazioni straordinarie anche con i giochi da mobile. Eccellente la batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68W e, a proposito, il caricatore è incluso nella scatola: può caricare il telefono da 0 al 50% in soli 15 minuti.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 384,90€ con un risparmio esagerato rispetto al valore di listino; non lasciatevelo sfuggire.

