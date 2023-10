Motorola Edge 30 Fusion in super offerta a 299€ su ePRICE

Il Motorola Edge 30 Fusion è il miglior modello Edge lanciato nel mercato lo scorso anno dalla casa alata all’ottimo prezzo di lancio di 499 euro. Dopo aver mantenuto intatti i suoi punti di forza rispetto alla concorrenza – dal bel display alle ottime foto, con l’aggiunta di un’autonomia sorprendente – oggi il prezzo è crollato a 299 euro grazie alla super offerta di ePRICE all’interno della promozione Sconti alla Rovescia. Le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità di ricevere l’ordine già nella giornata di domani.

Motorola Edge 30 Fusion crolla di prezzo su ePRICE

Il modello in offerta su ePRICE è l’Edge 30 Fusion con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna in colorazione nera, con un display 6,55 pollici Full HD+ e fotocamera principale da 50 megapixel. Inoltre è possibile scegliere se pagare in una sola volta oppure rateizzare il pagamento con Oney. Se si sceglie la seconda opzione, la prima rata sarà pari a 103,6 euro, le altre 2 di 100 euro ciascuna, per una commissione aggiuntiva di appena 3,6 euro.

Uno dei principali punti di forza del telefono è il display P-OLED da 6,55 pollici con refresh rate a 144 Hz e risoluzione FHD+. Ottimo anche il comparto camere, che avvicina gli scatti del medio gamma di Motorola a quelli dei migliori cameraphone di quest’anno, con una camera principale da 50 megapixel, sensore da 1/1.5″ e stabilizzazione ottica. Da segnalare anche la ricarica rapida a 68W, che consente di caricare il telefono da 0 a 100 in appena 30 minuti.

Approfitta ora della super promo di ePRICE sul Motorola Edge 30 Fusion per risparmiare la bellezza di 200 euro sul prezzo di lancio di un anno fa. Offerta valida fino alla mezzanotte del 3 novembre o esaurimento scorte.

