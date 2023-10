Motorola Edge 30 Fusion: il più BELLO, oggi a meno di 400€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Motorola semplicemente sensazionale per quel che offre e per il prezzo a cui viene venduto. Considerate che è un flagship killer, ovvero un top di gamma che presenta qualche “carenza non rilevante” e ha un costo di listino semplicemente irrisorio per quanto vale. Ci riferiamo al meraviglioso Motorola Edge 30 Fusion, un prodotto che è dotato di uno schermo da 6,5 pollici OLED, ha una batteria capiente, gode del supporto al Dual SIM, dispone di un processore premium ed è realizzato in collaborazione con Pantone (la colorazione in sconto è la stupenda “Viva Magenta”). Con un risparmio esagerato (costerebbe 679,90€), lo pagherete solo 399,99€ grazie alle offerte folli di Amazon. Non lasciatevelo sfuggire perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve.

Motorola Edge 30 Fusion: il midrange che non ti aspetti

Prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che gli auricolari wireless sono inclusi nella confezione di vendita, c’è la cover per la protezione del device e il dispositivo è un Dual SIM. Cosa potreste chiedere di più?

Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia senza limitazioni: c’è un pannello OLED da 6,55 curvo sui lati, con refresh rate di 144 Hz, risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+. I vostri contenuti saranno sempre vibranti e nitidi; inoltre, c’è un comparto fotografico degno di nota con tre sensori evoluti (il principale è da 50 Megapixel e ha la stabilizzazione ottica). Non manca Android 12 con skin MyUI e la batteria interna è una cella energetica da 4400 mAh con ricarica rapida TurboPower da 67W: in pochi minuti passerà dallo 0 al 100%, così potrete affrontare un giorno di utilizzo intenso senza mai dover passare da una presa di corrente. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm; nello specifico, troviamo il processore Snapdragon 888+ coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria al seguito. Con un prezzo di soli 399,99€, non potete lasciarvi sfuggire questo meraviglioso Motorola Edge 30 Fusion.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.