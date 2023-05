Motorola Edge 30 Fusion: il mediogamma più bello che ci sia, scontato di 200€

Il Motorola Edge 30 Fusion è uno smartphone molto particolare; si configura come un prodotto unico, potente, versatile e ricco di tecnologie. Basti pensare che è un’ammiraglia di punta, dotata di uno schermo risoluto, con una batteria capiente che si ricarica in un lampo e con un processore di fascia altissima. Insomma, la scheda tecnica convince, ma l’aspetto estetico? Nulla da dire: ci troviamo di fronte ad un vero capolavoro, un telefono semplicemente bellissimo, sottilissimo e con una colorazione (Viva Magenta, il colore Pantone dell’anno) esclusiva ed elegante. Ma quanto costa quanto gioiellino? Di listino costerebbe 679,00€ ma grazie agli sconti di Amazon potrà essere vostro con soli 469,00€ spese di spedizione incluse. Niente male, vero?

Motorola Edge 30 Fusion: il miglior device per la vita di tutti i giorni

Il Motorola Edge 30 Fusion è un eccellente camerapgone dotato di ottica principale da 50 megapixel con stabilizzazione coadiuvata da un’ultrawide e da un sensore per la profondità. Lo schermo è un meraviglioso schermo OLED curvo (su tutti i lati) con cornici sottilissime da 6,5 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz, supporto all’HDR10+ e non solo, perfetto per la visione dei vostri contenuti. La batteria invece è una cella energetica da 4400 mAh con supporto per la ricarica TurboPower da 68W. Come non citare il processore Snapdragon 888+ di Qualcomm per prestazioni inarrivabili e fulminee. Il tutto viene coadiuvato da 8 GB di memoria RAM veloce e dallo storage da 128 GB. È certificato IP68 ed è compatibile con le reti 5G. Concludiamo segnalando la colorazione Viva Magenta molto elegante e premium, sia alla vista che al tatto, con una back cover satinata morbida ma decisa.

Capite bene che al costo di 469,00€ questo Edge 30 Fusion di Motorola è un best buy senza paragoni; non lasciatevelo sfuggire. Le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.