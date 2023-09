Motorola Edge 30 Fusion: il mediogamma più bello, ad un prezzo WOW

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il meraviglioso Motorola Edge 30 Fusion, il midrange del momento, costa pochissimo su Amazon. Da 679,90€ lo pagherete solo 479,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo, pari a 200€ sul valore di listino. Mica poco, se ci pensate. Ad ogni modo, i vantaggi con il noto portale di e-commerce americano sono tantissimi: vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione. Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Motorola Edge 30 Fusion: il midrange più incredibile

Questo Motorola Edge 30 Fusion è uno smartphone di punta travestito da mediogamma; sono tante le sue peculiarità. Partiamo dalla main camera da 50 Mpx, senza dimenticare il modem 5G, il display super risoluto con refresh rate elevatissimo, il processore Qualcomm Snapdragon di fascia alta e una batteria che dura tantissimo. Gode del supporto al Dual SIM e c’è Android 12. In confezione troverete anche la pratica cover in silicone. La colorazione in sconto invece, è la Quartz Black.

Il dispositivo presenta tre fotocamere premium con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito; ci sono altre due lenti super risolute (una ultrawide e una macro vision) che assicurano scatti assurdi e video incredibili. Ottimo lo schermo da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da ben 144 Hz, tecnologia OLED e molto altro ancora. I colori saranno sempre vividi e luminosi, pertanto avrete una visione sempre ottimale dei vostri contenuti.

Grazie al processore Snapdragon 888+ di Qualcomm potrete eseguire qualsiasi applicazione; tutto girerà fluido. Avrete un multitasking avanzato sfruttando la RAM da 8 GB e lo storage da 128 GB vi permetterà di installare moltissime applicazioni e di archiviare centinaia di foto e video. Ottima la batteria da 4400 mAh con TurboPower da 68W al seguito. Cosa aspettate? A soli 479,90€ questo Edge 30 Fusion di Motorola è da acquistare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.