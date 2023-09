Motorola Edge 30 Fusion: il mediogamma da comprare OGGI è in SUPER SCONTO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che sia potentissimo, leggero e che abbia una buona batteria e un design mozzafiato con un frame sottile ed elegante, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Motorola Edge 30 Fusion e oggi si trova su Amazon al prezzo consigliato di soli 449,99€ al posto di 679,90€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto “best buy”, unico nel suo genere, capace di offrire tante funzionalità smart ad un costo praticamente irrisorio. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro oggi prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata.

Motorola Edge 30 Fusion: perché comprarlo?

La versione che vi consigliamo è quella in colorazione Quartz Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il processore di questo Edge 30 Fusion di Motorola è l’ottimo Snapdragon 888+ di Qualcomm che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store. Non di meno, ha un pannello da 6,5 pollici super risoluto, con tecnologie all’avanguardia come il refresh rate da 144 Hz, il FullHD+ e il supporto all’HDR10+.

Capite bene che lo sconto applicato sul sito è veramente alto per uno smartphone di questo genere: da 679,90€ lo pagherete solo 449,99€, andando così a risparmiare diverse centinaia di euro. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita, e avrete diritto al reso entro un mese dall’acquisto. Volendo, potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate quindi? Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy assoluto senza rivali. Si può perfino dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.