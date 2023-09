Motorola Edge 30 Fusion: il mediogamma da acquistare oggi

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia media bello, potente, con un gran pannello risoluto, un ottimo processore, un design minimal e colorato, oggi abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Si chiama Motorola Edge 30 Fusion e costa solo 449,90€ al posto di 679,90€, spese di spedizione incluse. Ovviamente lo trovate su Amazon con consegna celere e gratuita: non lasciatevelo sfuggire, è un super best buy.

Motorola Edge 30 Fusion: le caratteristiche complete

Motorola Edge 30 Fusion è un mediogamma davvero molto interessante; presenta uno schermo da 6,5 pollici OLED con refresh rate da 144 Hz, risoluzione FullHD+, ha i bordi curvi e le cornici sottilissime. È un ottimo pannello per tutti gli utilizzi e sotto la scocca batte un potentissimo cuore Qualcomm Snapdragon 888+ coadiuvato da un modem 5G, da 8 GB di banchi RAM e da 128 GB di SSD. È un telefono Dual SIM e ciò implica che si potrà utilizzare con due numeri, magari uno per lavoro e uno “personale”. In confezione troverete poi la cover in silicone, molto pratica per proteggere il device. Eccellente infine, l’autonomia grazie alla batteria da 4400 mAh. Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione Quartz Black.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere e gratuita, oltre che immediata; si potrà ricevere presso il proprio domicilio o un luogo da voi designato senza il minimo problema. Non di meno, c’è la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Vi è poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Dulcis in fundo, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Insomma, questo smartphone è un vero best buy al prezzo di soli 449,90€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.