Motorola Edge 30 Fusion: il flagship killer più richiesto, OGGI con uno SCONTO ESAGERATO

Girovagando su Amazon nel nostro consueto appuntamento giornaliero, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale. Il meraviglioso flagship killer di Lenovo, il Motorola Edge 30 Fusion, si porta a casa con uno sconto esagerato (230€ in meno sul prezzo di listino). Capite bene che da 679,90€ a soli 449,90€ c’è un risparmio elevatissimo e noi non possiamo non suggerirvi di acquistare questo prodotto: è troppo vantaggioso.

Con il portale di e-commerce americano poi, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), ci sarà la possibilità di usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con gli esperti del sito.

Motorola Edge 30 Fusion: il mediogamma che tutti desiderano

Questo Motorola Edge 30 Fusion è un prodotto veramente eccellente: vanta uno schermo FullHD+ OLED a 144 hz da 6,5 pollici con supporto all’HDR10+ che fa vedere bene i contenuti in ogni contesto e in ogni situazione. Non di meno, la batteria da 4400 mAh assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, c’è la fast charge rapida via cavo TurboPower da 68W e il caricatore è incluso nella confezione. Nella scatola del device troverete anche la pratica cover in silicone.

Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 888+ di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Ci sono tre fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito, seguito da un’ultrawide e da una lente aggiuntiva per gli scatti macro. La messa a fuoco poi, sarà sempre istantanea grazie alla tecnologia “All-Pixel”. Il modello in sconto è quello in colorazione Quartz Black e dispone del modem 5G per la connettività del futuro. Cosa aspettate? A soli 449,90€ al posto di 679,90€ questo Motorola Edge 30 Fusion è da acquistare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.