Motorola Edge 30 Fusion: certificato e pronto al lancio

Secondo quanto si apprende, il nuovissimo Motorola Edge 30 Fusion è prossimo al debutto su scala internazionale. Il dispositivo è stato avvistato online su diversi portali per la certificazione, quindi il lancio è alle porte.

Sappiamo che Motorola ha presentato Edge 30 Pro, l’ammiraglia con Snapdragon 8 Gen 1 a dicembre dello scorso anno (oggi su Amazon si porta a casa a soli 697,00€ con spedizione gratuita. poco dopo ha tolto i veli alla versione vanilla Edge 30 e adsso sembra che si stia preparando per portare in commercio un altro device della famiglia Edge 30. Parliamo del “Fusion”; oggi scopriamo il suo numero di modello, le specifiche tecniche e il suo moniker ufficiale. Non dimentichiamo che a breve arriverà anche l’Edge 30 Ultra, il super top di gamma con Snapdragon 8+ Gen 1 e ottica principale da 200 Megapixel.

Motorola Edge 30 Fusion: cosa sappiamo?

Dal sito di MySmartPrice leggiamo che Edge 30 Fusion è approdato sull’ente per la certificazione 3C, su Wi-Fi Alliance, sul TDRA e non solo. Il device ha il numero di modello XT2243-1.

Dal sito Wi-Fi Alliance scopriamo che il terminale gode del supporto al WiFi dual band a/ac/b/g/n, inoltre apprendiamo che avrà la fast charge rapida fino a 68W, proprio come il device premium da cui deriva. Non mancherà Android 12 con skin MyUX al seguito.

Quali saranno le sue caratteristiche?

Ad oggi è impossibile dirlo perché le informazioni relative al suo hardware interno sono ancora avvolte nel mistero. Facciamo il punto sulle specifiche dell’Edge 20 Fusione dello scorso anno.

Display AMOLED FullHD+ a 10 bit da 6,67″ con refresh rate da 90 Hz, HDR10+, supporto alla gamma colori DCI P3 e non solo;

SoC Dimensity 80oU di MediaTek con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

Fast charge da 30W su una batteria da 5000 mAh;

Main camera da 108 Mpx con ultrawide da 8 Mega e sensore da 2 Mpx;

Selfiecam da 32 Mega.

