Motorola Edge 30 Fusion: a questo prezzo è IMPERDIBILE (-29%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia medio-alta veramente eccezionale: si chiama Motorola Edge 30 Fusion ed è un prodotto esagerato: bellissimo, potente, con un design mozzafiato, e costa anche pochissimo rispetto al suo valore di listino. Si parla di 479,90€ al posto di 679,90€, spese di spedizione incluse, con il noto portale di e-commerce americano. Di fatto, con il servizio di Amazon Prime poi, riceverete il prodotto a casa vostra in pochissimi giorni o in pochissime ore (anche in meno di 48); in alternativa potrete usufruire della consegna presso uno dei tanti punti Amazon Hub/Locker presenti sul territorio italiano.

Fra i vantaggi di Amazon segnaliamo anche la presenza del reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento, la possibilità di dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Citiamo poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il rivenditore. Cosa aspettate, dunque? Fatelo vostro adesso: la versione in sconto è quella in colorazione “Viva Magenta” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Motorola Edge 30 Fusion: impossibile non sceglierlo

Il nuovo Motorola Edge 30 Fusion è un device eccezionale che, anche se è uscito da qualche mese, continua ad essere una delle migliori soluzioni ad oggi esistenti in commercio. Vanta una main camera da 50 Megapixel che gira video in 4K di qualità cinematografica, dispone di un display da 6,5 pollici super risoluto, con tecnologia OLED e refresh rate da ben 144 Hz, risoluzione FullHD+ e molto altro ancora.

Sotto la scocca è un vero top, visto che c’è il processore Qualcomm Snapdragon 888+ con modem 5G e 8 GB di RAM. La memoria interna è da 128 GB. Questo è un telefono Dual SIM e in confezione troverete gli auricolari wireless e il caricabatterie. A 479,90€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.