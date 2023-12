Motorola Edge 30 Fusion a 369€: sconto ASSURDO su Amazon, prendilo adesso

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android potente, bellissimo, con un design mozzafiato e un processore di fascia alta, oggi vogliamo proporvi l’ottimo Motorola Edge 30 Fusion che, nella sua iterazione color “Viva Magenta” (realizzata in collaborazione con Pantone), con il supporto al Dual SIM, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, costa solo 369,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Pensate che in confezione troverete anche gli auricolari wireless e la pratica cover in silicone.

Con Amazon poi, avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi, come la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, la possibilità di dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) con il sistema interno al sito. Ma non finisce qui: il reso è sempre gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamento, e potrete usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Motorola Edge 30 Fusion su Amazon: Best Buy a questa cifra

Il Motorola Edge 30 Fusion dispone di uno schermo FullHD+ OLED con refresh rate da 144 Hz, curvo sui lati, da ben 6,5″ con supporto all’HDR10+; sotto la scocca invece, troviamo il processore Snapdragon 888+ di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen, da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file, delle foto, dei video e delle canzoni. Ottima poi la batteria da 4400 mAh che promette un giorno di autonomia con una singola carica e che si ricarica in un lampo con la fast charge TurboPower da 68W. In soli 15 minuti il telefono otterrà oltre il 50% di batteria residua.

Dulcis in fundo, c’è un sistema fotografico con tre sensori evoluti e il principale è da 50 megapixel con stabilizzazione ottica. Cosa aspettate? Il modello in colorazione “Viva Magenta” oggi costa solo 369,00€ su Amazon, IVA inclusa.

