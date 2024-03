Motorola Edge 30: è lo smartphone da comprare a meno di 200€ su Amazon ADESSO

Il Motorola Edge 30, grazie alla nuova offerta Amazon di oggi, si conferma, sempre di più il best buy del momento per chi cerca un nuovo smartphone da meno di 200 euro. Lo smartphone in questione, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 184 euro. Si tratta di un’offerta ottima, considerando le specifiche del dispositivo, dotato del SoC Snapdragon 778G+. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 30: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Edge 30 è uno smartphone che, a meno di 200 euro, può essere considerato come uno dei best buy del momento. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz.

Da segnalare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ a gestire il funzionamento del dispositivo. Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone di Motorola ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, ed è dotato di connettività Dual SIM oltre che di un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 30 al prezzo scontato di 184 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone che ora rappresenta il best buy del momento per questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.