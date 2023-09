Motorola Edge (2023): sta per arrivare, ma dove lo abbiamo già visto?

In queste ore è trapelato online il render del nuovo smartphone di fascia medio-alta di Motorola; si chiamerà Edge (2023) ma vedendo l’immagine possiamo notare che il dispositivo potrebbe essere semplicemente un prodotto ribrandizzato. Di fatto, è identico ad una serie di device della stessa compagnia.

Motorola Edge (2023): cosa sappiamo?

Facciamo un salto indietro nel tempo: a maggio Motorola ha annunciato Edge+ 2023 negli USA; il terminale è la versione rinominata del Moto X40 uscito in Cina e dell’Edge 40 Pro che conosciamo bene e che è disponibile in Italia al prezzo di 796,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Ad oggi, questo nuovo smartphone potrebbe benissimo un’altra variante di questa linea di terminali ma in realtà potrebbe anche essere un modello simile nell’aspetto ma differente sul fronte delle specifiche.

Partiamo dal design: notiamo che lo smartphone presenta uno schermo OLED con bordi curvi, il fingerprint sembra essere allocato sotto il display e sulla back cover vediamo una configurazione fotografica con due sensori e un Dual flash LED. Il telefono mostrato in foto è in colorazione nera ma non sappiamo se ci saranno altre tinte all’acquisto.

Parliamo adesso della sua ipotetica scheda tecnica; se da un lato il SoC è al momento sconosciuto, il resto delle specifiche è emerso online; potrebbe disporre di un pannello pOLED da 6,55″ con risoluzione FHD+ e refresh rate di 144 Hz. La selfiecam sarà una lente da 32 Mega e sulla back cover invece, troveremo una main camera da 50 Megapixel con OIS e una ultrawide da 13 Mpx. Funzionerà su Android 13 con skin MyUX.

Da precedenti rumors scopriamo che il chipset interno potrebbe essere il Dimensity 8020 di MediaTek, coadiuvato da 12 GB di RAM e da memoria da almeno 256 GB, non espandibili. La batteria invece, sarà da 4400 mAh con ricarica rapida via cavo da 68W e wireless da 15W. Vi invitiamo a prendere queste notizie con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per saperne di più.

