Motorola lancia anche sul mercato italiano la piattaforma Ready For, che arricchisce l’esperienza di utilizzo Android: il servizio permette di trasformare il proprio telefono in un desktop.

Motorola Edge+ diventa un PC

Il colosso statunitense ci rassicura e afferma che Ready For non richiede alcun aggiornamento software aggiuntivo né configurazioni particolari. Per attivare la funzione non sono necessari cavi, ma basta collegare il proprio Motorola edge + a un monitor portatile o ad una TV tramite cavo USB-C / USB-C oppure USB-C / HDMI e, per ottimizzare l’esperienza di utilizzo e di gioco, è possibile anche collegare accessori Bluetooth come mouse, tastiera e controller di gioco.

Visualizzando i contenuti su uno schermo più grande e sfruttando tutta la potenza hardware e software di motorola edge+, i contenuti saranno più immersivi, il multitasking più efficiente, l’intrattenimento più coinvolgente e molto altro ancora.

Collegando il Motorola edge+ ad uno schermo portatile o una TV, il servizio Ready For permetterà di visualizzare più finestre nello stesso momento, trascinare oggetti o documenti, navigare ed utilizzare tutte le applicazioni presenti sul telefono, il tutto mentre si utilizza lo smartphone per fare chiamate/videochiamate ed inviare messaggi. Inoltre, connettendo una tastiera ed un mouse attraverso il Bluetooth, sarà possibile – come afferma Motorola – replicare l’esperienza di utilizzo di un vero e proprio computer.

Motorola dichiara che Ready For è in grado di funzionare con la maggior parte delle TV o dei display; inoltre, l'azienda consiglia di utilizzare una docking station, che consente di posizionare lo smartphone in verticale o orizzontale ed orientarne l'angolazione e che tramite una ventola integrata, il device manterrà la temperatura costante per lavorare sempre al massimo dell’efficienza.

