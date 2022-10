Motorola Edge 20, super display a 144Hz e cam da 108 MP a prezzo FOLLE

Motorola Edge 20 è uno straordinario smartphone Android con specifiche di altissimo livello confezionate in un prezzo di vendita super conveniente, ma mai come oggi grazie a questa offerta di eBay. Infatti, grazie a uno sconto del 23% che ti fa risparmiare ben 84€, il device della casa alata può essere tuo ad appena 274€.

A questo prezzo ti porti a casa uno smartphone eccezionale, con una scheda tecnica da urlo e con un design che non ha nulla da invidiare ai modelli delle aziende più blasonate.

Sconto sconvolgente su eBay per il super Motorola Edge 20: affare d’oro

Frontalmente trova posto uno stratosferico pannello AMOLED da 6.7 ad altissima risoluzione e con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz; si tratta di una caratteristica presente in una ridottissima percentuale di smartphone che ti assicura sempre una estrema esperienza di utilizzo e una stupenda fluidità delle animazioni.

Il tutto è alimentato da un potentissimo processore octa core di Qualcomm in grado di avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre la batteria da ben 4000 mAh gode della ricarica rapida che ti garantisce ore e ore di utilizzo dopo appena 20 minuti di carica. Inoltre, sul retro il modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore da 108 MP per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica per rivivere ogni momento con il massimo della fedeltà dei dettagli.

Non farti scappare dalle mani questa occasione d’oro, a maggior ragione quando l’ottimo smartphone Android di Motorola può essere tuo ad appena 274€ con tanto di consegne rapide e gratuite. Inoltre, ricorda che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

