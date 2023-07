Motorola EDGE 20 Pro: sconto SUPER su Amazon e lo paghi in comode rate

Oggi vi parliamo di un flagship di proprietà di Lenovo veramente incredibile; è uscito nel 2021 ma è ancora oggi un’ammiraglia eccezionale valida per tutti. Si chiama Motorola Edge 20 Pro, un dispositivo che offre un’esperienza di fascia alta che va oltre le aspettative degli utenti più esigenti. Con un design elegante, prestazioni potenti e una fotocamera eccezionale, si pone come una scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo che unisca stile, potenza e funzionalità. Grazie agli sconti folli di Amazon lo pagherete solo 599,99€, spese di spedizione incluse. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito entro un mese, a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e ci sarà anche la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis. Cosa si può volere di più?

Motorola Edge 20 Pro: a questo prezzo è incredibile

Il Motorola Edge 20 Pro sfoggia un design raffinato ed elegante, con un corpo sottile e curvato che offre una presa comoda ed ergonomica. Il display OLED Max Vision da 6,7 pollici offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, che garantisce una visualizzazione fluida e dettagliata delle immagini, dei video e delle applicazioni. Grazie ai bordi curvi, il display si estende quasi fino ai lati del dispositivo, offrendovi così un’esperienza immersiva.

Non manca l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 870, che è in grado di presentare prestazioni elevate e reattive. Con 8 GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 256 GB, avrete spazio sufficiente per conservare tutte le vostre app, foto, video e file importanti. Questo smartphone si distingue per la sua velocità di elaborazione e la capacità di gestire multitasking e applicazioni pesanti senza problemi.

Dotato di un sistema a tripla fotocamera, che include un sensore principale da 108 MP, un’ultra grandangolare da 16 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 5x, questo flagship killer scatta foto di alta qualità in diverse situazioni. Ottima la selfiecam da 32 MP al seguito. Concludiamo segnalando la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida TurboPower 30. Dulcis in fundo, ci troviamo di fronte ad un device che supporta la connettività 5G, l’NFC per i pagamenti contactless ed è certificato IP52. A soli 599,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.