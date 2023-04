Motorola Edge 20 Pro, prezzo ECCELLENTE per il mediogamma di PUNTA

Con uno sconto immediato del 29%, l’offerta Amazon di oggi sul mediogamma di punta Motorola Edge 20 Pro è la tua occasione d’oro per acquistare un device eccellente sotto ogni punto di vista. Con un prezzo di vendita di 499€, il device di Motorola ti assicura un’esperienza di utilizzo sempre al top nonostante costi come un comune device di fascia media.

Bello, di design e con materiali di gamma premium, Motorola Edge 20 Pro è uno tra i pochi mediogamma a montare uno strabiliante pannello OLED da 6.7 pollici super smooth a 144 Hz con HDR10+ per immagini sempre eccellenti.

Amazon sconta il Motorola Edge 20 Pro: ora è da acquistare a occhi chiusi

Sotto il cofano il potente processore octa core Snapdragon 870 ha a disposizione tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi (anche i giochi più impegnativi), mentre la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida su cavo per darti tante ore aggiuntive di autonomia anche dopo appena 15′ di ricarica.

Come se non bastasse, il device a marchio Motorola è anche un campione in ambito fotografico: sul retro, infatti, è presente un modulo triplo caratterizzato da un sensore principale da 108 MP con Super Zoom da 50x per fotografie mozzafiato e video ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con un prezzo di vendita super conveniente e una scheda tecnica che non teme il confronto neppure con gli attuali top di gamma Android, questa offerta di Amazon rappresenta la tua occasione d’oro per stringere tra le mani un device che ti garantirà sempre un’esperienza di utilizzo senza riserve.

