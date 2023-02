Motorola Edge 20 Pro: display MOZZAFIATO da 6.7 a prezzo HOT (-29%)

Se stai cercando uno smartphone Android di fascia media in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo identica a quella di un top di gamma, quest’oggi l’ottimo Motorola Edge 20 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Con uno sconto del 29% che lo fa crollare ad appena 499€, oggi hai a portata di mano un device che ti lascerà a bocca aperta sin dal primo utilizzo.

Motorola Edge 20 Pro costa il 29% in meno su Amazon: affare d’oro da non perdere

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, Motorola Edge 20 Pro è uno tra i pochissimi device di fascia media (e non solo) a montare un bellissimo pannello AMOLED da 6.7 pollici con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz.

Se il display è in grado di catalizzare la tua attenzione, la scheda tecnica non è da meno: il processore octa core di Qualcomm ha a disposizione tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi, mentre la batteria da 4500 mAh è ottimizzata per accompagnarti in un giorno pieno di utilizzo senza problemi.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un modulo fotografico triplo con una fotocamera principale ad altissima risoluzione con tanto di tecnologia zoom 50X per foto spettacolari e video super dettagliati.

Con queste caratteristiche il device di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

