Motorola Edge 20, PREZZACCIO su eBay per l'ottimo mediogamma (-23%)

Sei hai fame di smartphone Android di qualità ma non vuoi spendere una fortuna – soprattutto considerando i prezzi degli attuali top di gamma -, questa offerta di eBay ti viene incontro dandoti la possibilità di mettere le mani sull’ottimo medio gamma Motorola Edge 20 a un prezzo molto conveniente. Infatti, complice uno sconto del 23% con tanto di consegna rapida e completamente gratuita, il device dell’azienda alata precipita ad appena 277€.

A un prezzo super vantaggioso il device di Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti un’esperienza di utilizzo epica.

Prezzo ridicolo su eBay per il super medio gamma Motorola Edge 20

Partendo dal display, ad esempio, stiamo parlando di un pannello OLED da 6.7 pollici super fluido (144 Hz) e ad altissima risoluzione (Full HD+) che ti permette di guardare qualsiasi contenuto video con un’eccellente calibrazione dei colori. Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potente processore octa core di Qualcomm e tanta RAM per mantenere Android sempre reattivo e per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò si aggiungono poi due caratteristiche impensanbili a questo prezzo: una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida e un modulo fotografico triplo sul retro capeggiato da un sensore principale da ben 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre eccellenti e video ad altissima risoluzione.

Dopo tutto ciò che hai letto, come fai a resistere a questa incredibile offerta su eBay? Metti immediatamente nel carrello il bellissimo medio gamma del colosso hi-tech e preparati a un’esperienza di utilizzo che lo rende equiparabile ai più blasonati top di gamma del momento. Infine, ricorda che se lo acquisti tramite PayPal puoi scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

