Motorola edge 20 lite con SCONTO di 177€ su Amazon

Prima che sia troppo tardi ti voglio subito dire che un’offerta del genere è destinata a durare pochissimo, per cui dovrai essere molto rapido. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola edge 20 lite a soli 202,90 euro, invece che 379,90 euro.

Non stropicciarti gli occhi perché non stai sognando, è tutto vero. Grazie a questo incredibile sconto del 47% puoi avere un ottimo smartphone risparmiando ben 177 euro. Un’occasione davvero unica. Motorola edge 20 lite è dotato di un bellissimo display OLED da 6,7 pollici, è Dual Sim e ha una batteria gigante in grado di accompagnarti per tutto il giorno senza problemi.

Motorola edge 20 lite: a questo prezzo è un best buy

Non c’è dubbio che a un prezzo del genere, Motorola edge 20 lite è davvero un affare. Il maxi display da 6,7 pollici ti permette di guardare video e di giocare ai tuoi titoli preferiti con una grafica straordinaria. Riuscirai a goderti oltre 1 miliardo di sfumature di colori per un’emozione unica. Grazie alla connettività 5G potrai andare su Internet, scaricare contenuti e guardare video in streaming in modo super veloce.

È dotato di una batteria grandissima da 5000 mAh che può durare anche per due giorni in modalità autonomia e a una ricarica rapida TurboPower da 30 w. In un attimo ritornerà al 100%. È dotato del processore Media Tek Dimensity 720 con a supporto 6Gb di RAM e 128Gb di memoria interna espandibile tramite micro SD fino a 512GB. Cattura gli scenari più belli dei tuoi viaggi con la fotocamera da 108MP. Scatta selfie perfetti grazie alla camera frontale da 32MP.

Insomma questo è davvero un super smartphone e, a questa cifra, da non farsi assolutamente scappare. Se fai presto potrai riuscire a beneficiare di questo incredibile sconto del 47%. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 20 lite a soli 202,90 euro, invece che 379,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.