Motorola Edge 20 Lite a METÀ PREZZO con gli SCONTI IN FUGA (199€)

Sempre attuale. Quando è uscito alla fine del 2021, il Motorola Edge 20 Lite si prese da subito la palma di migliore per rapporto qualità-prezzo nella lunga lista della linea edge, che in quell’anno comprendeva Edge 20 ed Edge 20 Pro. I migliori punti di forza? Il display OLED e la batteria infinita. Due elementi che restano validissimi ancora oggi.

Perché te ne parliamo? Semplice: in queste ore su Monclick è in (s)vendita a soli 199 euro, di fatto a metà prezzo, visto che il prezzo di vendita consigliato al pubblico è di 399,90 euro. Ma affrettati però, perché è un’offerta lampo che scadrà alla mezzanotte di oggi (ma la disponibilità potrebbe terminare prima).

Offerta lampo improvvisa sul Motorola Edge 20 Lite

Come un fulmine a ciel sereno. Il maltempo di questi giorni deve aver ispirato Monclick nel proporre un’offerta lampo che ha gelato la concorrenza: 200 euro di sconto immediato sull’ottimo Motorola Edge 20 Lite, con il prezzo di listino sgretolato a 199,90 euro.

Come ti dicevamo, il display è uno dei principali punti di forza dello smartphone: grazie a uno schermo 6,7″ OLED a 90Hz e 385PPI di densità pixel, guardare serie tv, film e quant’altro sul telefono sarà un’esperienza goduriosa. Nulla da dire nemmeno sulla configurazione hardware, con 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM che vanno ad affiancare l’accoppiata Dimensity 720 5G (processore) e Mali-G57 MC3 (scheda video).

C’è poi la batteria da 5.000 mAh in grado di portarti a sera con ancora un buon 40-50 per cento di carica residua. E c’è anche la ricarica rapida a 30W, che ti consente di caricare il telefono da 0 a 100 in un’ora.

Metti in carrello ora il Motorola Edge 20 Lite a soli 199 euro invece del prezzo di vendita consigliato al pubblico di 399,90 euro. La spedizione è gratuita e hai anche la possibilità di pagare in tre comode rate senza interessi da 66 euro al mese.

