Motorola Edge 20: in offerta a META' PREZZO è un VERO AFFARE (-280€)

Il Motorola Edge 20 è uno smartphone completo ed equilibrato che, nella fascia media del mercato, ha tutte le carte in regola per essere considerato uno dei migliori in assoluto. Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, è possibile acquistare lo smartphone con il 48% di sconto, risparmiando quasi 300 euro.

L’offerta in questione consente l’acquisto di Motorola Edge 20 al prezzo scontato di 299 euro invece di 579 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima, riservata al modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare, inoltre, che, per gli account abilitati a questo tipo di pagamenti, è possibile anche optare per l’acquisto in 5 rate mensili da 59 euro, senza interessi.

L’offerta è disponibile dal link qui di sotto:

Motorola Edge 20: a questo prezzo è il mid-range da comprare

Le specifiche tecniche del Motorola Edge 20 sono complete. Lo smartphone può contare sull’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 778G, garanzia di prestazioni elevate e consumi ridotti in questa fascia di prezzo.

Il SoC è supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. C’è anche un ampio display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Da notare anche una tripla fotocamere posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel. Lato software troviamo Android 12 con Android 13 in arrivo.

