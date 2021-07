Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro sono appena stati avvistati su Geekbench a poche settimana dal lancio ufficiale che, ricordiamo, dovrebbe avvenire il prossimo 5 agosto 2021.

Motorola Edge 20 Series: le specifiche tecniche

Nelle scorse ore Motorola ha confermato che annuncerà gli smartphone Edge 20 e Edge 20 Pro in Cina il 5 agosto. Prima del lancio, entrambi gli smartphone sono apparsi oggi sul sito di benchmark Geekbench, il che indica che l'azienda li stia testando internamente.

All'inizio di questo mese, due device Motorola aventi numeri di modello XT2143-1 e XT2153-1 sono stati individuati presso la piattaforma di certificazione cinese TENAA con specifiche e immagini complete. Questi modelli dovrebbero arrivare sul mercato cinese come Edge 20 (nome in codice Berlin) e Edge 20 Pro (nome in codice Pstar).

I due terminali sono apparsi con chipset Qualcomm, 8 GB di RAM e Android 11 su Geekbench. Le perdite passate hanno rivelato che l'Edge 20 standard presenterà sotto la scocca lo Snapdragon 778G, mentre l'iterazione Pro sarà un prodotto più potente con SoC Snapdragon 870.

Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro arriveranno con pannelli OLED FHD + 120Hz da 6,67 pollici e con scanner di impronte digitali posti sotto lo schermo. Il primo avrà una fotocamera frontale da 32 megapixel, mentre il secondo arriverà con una selfiecam da 16 megapixel.

La configurazione della fotocamera posteriore dell'Edge 20 prevede una main camera da 108 megapixel, una lente ultrawide da 16 megapixel e un tele da 8 megapixel. Gli Edge 20 e 20 Pro dovrebbero arrivare in Cina con un massimo di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Il modello vanilla ospiterà una batteria da 4.000 mAh, mentre la versione Pro otterrà una cella energetica da 4.500 mAh. Entrambi i telefoni supporteranno la ricarica rapida. Restate connessi con noi; ancora pochi giorni e conosceremo maggiori dettagli sui device in questione.

