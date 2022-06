Motorola Edge 20, display STRABILIANTE a 144Hz a prezzo WOW (-26%)

Inutile girarci intorno: Motorola Edge 20 in offerta su Amazon con il 26% di sconto è un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia alta con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Ad appena 429€, infatti, ti assicuriamo che il device della casa alata saprà sorprenderti sotto tutti i punti di vista a partire dall’incredibile design e l’ottimo display.

Motorola Edge 20 con il 26% di sconto su Amazon: occasione unica da non sprecare

Devi sapere che in questa fascia di prezzo Edge 20 è l’unico smartphone a montare un display a 144Hz, una caratteristica che non trovi nemmeno negli ultimi Samsung Galaxy S22 oppure negli iPhone 13. Il display è di così alto livello che non ti sarà più possibile utilizzare un altro smartphone senza notare una differenza abissale, a partire dall’ottima calibrazione dei colori arrivando fino alla fluidità delle animazioni, degli effetti e non solo.

Sotto il cofano il potente processore octa core di Qualcomm non solo è in grado di avviare tutte le app di cui hai bisogno in un istante, ma è anche ideale per il gaming. Sul retro, poi, la fotocamera tripla dispone di un sensore da 108 MP che ti darà la possibilità di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica; infine, la batteria da 4000 mAh ti assicura tante ore di utilizzo.

L’incredibile smartphone di Motorola è in offertissima su Amazon per pochissimo tempo con il 26% di sconto: mettilo subito nel carrello e prendi al volo questa incredibile occasione di ricevere a casa in appena 1 giorno un device che saprà soddisfare ogni tua singola esigenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.