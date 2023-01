Motorola Edge 20 a metà prezzo: FOLLIA di Amazon di inizio anno

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e non sapete cosa comprare, vi consigliamo l’ottimo Motorola Edge 20 che si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo veramente strepitoso: solo 299,90€ al posto di 579,90€. Capite bene che il risparmio è del 48% sul prezzo di listino, una cifra di certo considerevole se pensate a quante centinaia di euro potrete risparmiare.

Il dispositivo è un midrange davvero unico, che costa poco ma offre tanto; vanta specifiche al top, caratteristiche premium e un costo decisamente contenuto. Vi ricordiamo che acquistandolo da Amazon riceverete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva via chat o via telefono tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. Non di meno, la consegna è veloce e immediata. Come non citare poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare il pagamento del terminale in comode rate con Cofidis.

Motorola Edge 20: Best Buy assoluto su Amazon

Lo smartphone in questione presenta caratteristiche davvero intriganti che vi riporteremo di seguito. È un prodotto dotato di modem 5G, quindi questo lo rende perfetto per “la nuova generazione”, ma non solo. Gode di una memoria davvero esagerata, con 256 GB a disposizione dell’utente. Scaricare app, installare software, archiviare foto, video e canzoni non sarà più un problema e potrete farlo senza limiti.

Lo schermo poi, è eccelso e vi permetterà di guardare i vostri contenuti con una qualità e una fedeltà cromatica pazzesca. La risoluzione è top e la dimensione è di 6,7 pollici, abbastanza generosa così potrete vedere anche dei film.

Insomma, questo telefono di fascia media è eccellente su tutti i fronti ed è una meraviglia unica. Vi consigliamo di affrettarvi ad acquistarlo se siete interessati, ma fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro. A 299,90€ potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.