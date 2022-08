Motorola Edge 20 5G con fotocamera da 108MP: un vero AFFARE (-174€)

Motorola Edge 20 5G è uno smartphone che offre prestazioni di altissimo livello per quanto riguarda la navigazione su internet, oltre che scatti fotografici professionali grazie all’impeccabile sensore da 108 MP. Da sottolineare poi l’eccellente qualità costruttiva: un telefono resistente e robusto.

Non perdere questa ghiotta opportunità, prima che la promozione termini: fai subito il tuo ordine su Amazon e, approfittando di uno sconto altissimo del 39%, lo smartphone Motorola sarà tuo con appena 275 euro ed un risparmio di 174 euro.

Motorola Edge 20 5G in offerta su Amazon ad un prezzo scontatissimo

Siamo al cospetto di uno tra gli smartphone 5G più sottili di sempre, con soli 7 mm di spessore. Impatto estetico elegante e dimensioni contenute rendono Motorola Edge 20 5G estremamente comodo da portare con sé.

Il terminale vanta la presenza di un display OLED da 6,7 pollici e risoluzione FullHD+, con HDR10 e frequenza d’aggiornamento fino a 144 Hz per la massima fluidità. Il modulo fotografico posteriore include un sensore da 108 MP con Super Zoom 30x, Ultragrandangolo e Macro Vision, per scatti incredibilmente nitidi e video in 4K. A bordo del Motorola Edge 20 5G troviamo 128GB di storage interno e 6GB di memoria RAM, oltre ad una batteria da 4000mAh di lunga durata e con sistema di ricarica rapida. Goditi i migliori contenuti multimediali del web grazie alla connettività 5G ultraveloce ed al Wi-Fi 6E.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Motorola Edge 20 5G: lo riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.

