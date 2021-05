In queste ore sono emersi dei dettagli relativi alle specifiche tecniche della fotocamera dei nuovi Motorola Berlin e Berlin NA. Stando a quanto si legge, ci saranno tre sensori sul posteriore con main camera da 108 Megapixel.

Motorola Berlin: un midrange con camera da 108 MPX

La scorsa settimana è stato rivelato che i prossimi smartphone a marchio Edge di Motorola hanno il nome in codice Sierra, Berlin, Berlin NA e Kyoto. La pubblicazione tedesca Technik News ha recentemente condiviso le specifiche della fotocamera del telefono Kyoto. La pubblicazione è ora tornata con le configurazioni delle telecamere del modello di Berlino.

Il nuovo rapporto rivela che i modelli Berlin e Berlina NA saranno dotati di una fotocamera frontale OmniVision OV32B40 da 32 Mpx. Entrambi i telefoni saranno dotati di un sistema a tripla lente sul posteriore da 108 megapixel.

Il modello Berlin ha una fotocamera principale Samsung S4KHM2 da 108 megapixel, una fotocamera ultrawide OmniVision OV16A10 da 16 megapixel e un sensore di profondità OmniVision OV08A10 da 8 megapixel. Dall’altro lato, il NA di Berlino ha la stessa fotocamera principale S5KHM2 da 108 megapixel, un’ottica ultrawide Samsung S5K4H7 da 8 megapixel e un obiettivo assistito di profondità OmniVision OV02B1B da 2 megapixel.

Non sono disponibili informazioni sulle specifiche della fotocamera del modello Sierra. La configurazione della fotocamera posteriore del modello di Kyoto dovrebbe includere una fotocamera principale Samsung S4KHM2 da 108 megapixel, un obiettivo ultrawide Samsung S5K4H7 da 8 megapixel e un OmniVision OV02B1B da 2 megapixel. Può essere dotato di una fotocamera frontale OV16A1Q da 16 megapixel o OV32B da 32 megapixel. Edge Berlin e Sierra potrebbero essere le edizioni successore di Motorola Edge e Edge + del 2020. Kyoto potrebbe diventare un modello Lite. Le altre specifiche di questi smartphone sono nascoste.

Giusto come remind me, Edge e Edge + sono dotati di un display OLED FHD + da 6,7 ​​pollici e una fotocamera frontale da 25 megapixel. Il portatile Edge presentava il chipset Snapdragon 765Gv e una batteria da 4.500 mAh, mentre il modello Plus è arrivato con il chip Snapdragon 865 e una batteria da 5.000 mAh. Entrambi i portatili supportano la ricarica rapida da 18 W.

Smartphone