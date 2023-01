Motorola Defy 5G: a bordo una funzione ereditata da iPhone 14 Pro

Il nuovo smartphone Motorola Defy 5G sarà svelato molto presto; si tratta di un telefono avanzatissimo dotato di messaggistica satellitare, una funzione in parte ripresa dai nuovi melafonini di Apple.

Come detto, la compagnia americana di proprietà di Lenovo presenterà presto un nuovo smartphone di fascia media, ma si tratta di un prodotto del tutto innovativo. Sarà uno smartphone rugged creato in collaborazione con un altro marchio. Cosa molto curiosa, vanterà un sistema unico per la messaggistica satellitare.

Motorola Defy 5G: ci sarà la chat satellitare

A quanto pare, la società sta collaborando con Bullit Group, un noto costruttore di telefoni britannico. In passato la società ha lavorato anche con CAT realizzando soluzioni rugged.

Ora stiamo per assistere al lancio del primo device al mondo con messaggistica satellitare bidirezionale. Si chiamerà Defy 5G e abbiamo letto che questa tecnologia è stata creata da Bullit in cooperazione con un noto OEM di chipset e con un partner per le infrastrutture di rete satellitare (MediaTek e Skylo). In poche parole, il dispositivo dovrebbe essere in grado di switchare fra connettività 4G/5G, WiFi e satellitare. La funzione si chiamerà Bullit Satellite Connect. Si potrà dunque chattare via satellite. Hai utenti che riceveranno il messaggio lo vedranno come un normale SMS e si potrà anche rispondere con un’app apposita creata dalla stessa Bullit. In ultima istanza, abbiamo appreso che ci sarà un costo per mandare messaggi simili: “il costo dei messaggi verrà detratto dal piano dell’abbonato di messaggistica satellitare senza alcun costo per il destinatario“.

I prezzi partono da 4,99 dollari e l’assistenza SOS sarà gratuita per il primo anno. Non sappiamo quando verrà annunciato; restiamo in attesa. Sul fronte delle specifiche è ancora tutto un mistero invece.

