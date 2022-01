Motorola: arriva il cameraphone che sfiderà iPhone 14 Pro

Secondo quanto riferito, Motorola si sta preparando a lanciare l'ammiraglia Edge 30 Ultra nei mercati globali. Si dice che questo dispositivo sia la versione rinominata dell Edge X30 annunciato a dicembre 2021. Ora, nuovi documenti ottenuti da Technik News rivelano che la società di proprietà di Lenovo sta lavorando a un nuovo flasghip avente nome in codice “Frontier“. Questo terminale dovrebbe essere dotato del chip Snapdragon di nuova generazione e di una fotocamera da 200 megapixel.

Motorola Frontier: specifiche ufficiose

Il rapporto rivela che il device sarà dotato di un display P-OLED curvo da 6,67 pollici che offrirà una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il lato anteriore di Frontier sarà dotato di una camera OmniVision OV60A da 60 megapixel per scattare selfie. Sarà dotato anche della funzione di sicurezza “Always-On” del chip Snapdragon 8 Gen 1.

La configurazione della fotocamera posteriore del Motorola Frontier potrebbe includere una main camera da 200 megapixel. Si dice che sia il nuovo sensore di immagine Samsung S5KHP1. Questa potrebbe essere accoppiata ad un obiettivo ultrawide SKJN1SQ03 da 50 megapixel di Samsung e ad un teleobiettivo Sony IMX663 da 12 megapixel.

Venendo al processore del dispositivo, il rapporto afferma che il Frontier sarà alimentato dal successore dello Snapdragon 8 Gen 1, che si dice abbia un numero di parte SM8475. Il dispositivo potrebbe arrivare in due varianti da 8 GB RAM + 128 GB storage e da 12 GB RAM + 256 GB storage.

È probabile che il Frontier funzioni su Android 12. Sebbene il rapporto non contenga informazioni sulla batteria del dispositivo, sappiamo che offrirà funzionalità di ricarica avanzate come la ricarica cablata da 125 W e la ricarica wireless da 50 W. Al momento, non ci sono parole sulla data di debutto e sul nome commerciale finale. Restate connessi.