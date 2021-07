Motorola China ha appena annunciato un programma di test per i suoi dispositivi di punta che serve per testare i device prima del rilascio sul mercato.

Motorola: in cosa consiste il programma di test?

Motorola sta copiando il programma The Lab di OnePlus. Il produttore cinese ha svelato oggi un programma di test per i dispositivi legato all'arrivo del suo nuovo flagship.

Secondo l'account Weibo del brand, coloro che verranno scelti avranno l'opportunità di provare il device prima del lancio sul mercato locale e/o internazionale. Riceveranno anche un'unità tariffaria e diventeranno product manager onorari per il prodotto. I selezionati forniranno feedback sul telefono e sui modi in cui può essere migliorato.

L'azienda afferma che coloro che possono partecipare sono i fan del brand, ma anche fotografi, studenti, insegnanti, professionisti del lavoro e audiofili. La registrazione inizia oggi e la compagnia a spedire il dispositivo agli utenti selezionati (solo in Cina) a partire dal 29 luglio. Sì, purtroppo tale iniziativa non è rivolta a noi: non ci sono informazioni sul lancio del programma di test del dispositivo in altri mercati.

Sulla base del lasso di tempo indicato sopra, possiamo aspettarci che il telefono di punta venga annunciato nel corso del mese di agosto. Anche se non viene menzionato il nome del dispositivo, è molto probabile che si tratti del nuovo flagship del marchio con all'interno il processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Motorola è uno dei pochi produttori menzionati dal chipmaker americano che lancerà un device alimentato dal suddetto nuovo chipset.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che la compagnia svelerà i device della serie Edge 20 nello stesso periodo. Probabilmente, il flagship sarà proprio l'Edge 20+. Siamo curiosi di saperne di più e di conoscere il design dei nuovi gadget. Ancora poche settimane per colmare la nostra “fame” di notizie.

