MotoGP Valencia: come vedere in streaming l'ultima gara anche dall'estero

La MotoGP è arrivata alla sua ultima gara di stagione. Con il Gran Premio di Valencia si concluderà la dura lotta al podio per i piloti delle due ruote. Il titolo mondiale non è ancora stato assegnato quindi la gara è aperta con Pecco Bagnaia favorito seguito da Fabio Quartararo.

Ovviamente questa gara non puoi perdertela per nulla al mondo. Ma come puoi fare se ti trovi all’estero? Il problema non sussiste perché potrai sfruttare il tuo abbonamento a SkyGO o NOW TV tranquillamente attivando NordVPN sul tuo dispositivo.

Installala subito e, una volta attivata, imposta un Server Italiano per la tua connessione. In questo modo qualsiasi piattaforma di streaming rileverà l’accesso come se fosse in Italia. Non avrai più alcun limite né censura e potrai gustarti l’ultima gara della MotoGP anche dall’estero in streaming.

MotoGP: il calendario completo del Gran Premio di Valencia

Ovviamente, non puoi perderti nemmeno un istante dell’ultima gara della MotoGP. In palio c’è il titolo mondiale. Per cui tutti sintonizzati sul Gran Premio di Valencia. Per farlo dai un’occhiata al calendario completo delle gare per goderti ogni singolo appuntamento:

Venerdì 4 novembre 2022

9:00 FP1 Moto3

9:55 FP1 MotoGP

10:55 FP1 Moto2

13:15 FP2 Moto3

14:10 FP2 MotoGP

15:10 FP2 Moto2

9:00 FP1 Moto3 9:55 FP1 MotoGP 10:55 FP1 Moto2 13:15 FP2 Moto3 14:10 FP2 MotoGP 15:10 FP2 Moto2 Sabato 5 novembre 2022

9:00 FP3 Moto3

9:55 FP3 MotoGP

10:55 FP3 Moto2

12:35 Qualifiche Moto3

13:30 FP4 MotoGP

14:10 Qualifiche MotoGP

15:10 Qualifiche Moto2

9:00 FP3 Moto3 9:55 FP3 MotoGP 10:55 FP3 Moto2 12:35 Qualifiche Moto3 13:30 FP4 MotoGP 14:10 Qualifiche MotoGP 15:10 Qualifiche Moto2 Domenica 6 novembre 2022

9:00 Warm Up Moto3

9:20 Warm Up Moto2

9:40 Warm Up MotoGP

11:00 gara Moto3

12:20 gara Moto2

14:00 gara MotoGP

17:00 gara MotoGP (differita TV8)

Ricordati che per vedere tutta la programmazione dalle tue piattaforme di streaming anche dall’estero devi attivare NordVPN. Grazie a questa VPN, selezionando un Server Italiano, potrai collegarti come se fossi in Italia. Inoltre, la tua connessione sarà ottimizzata, stabile e veloce grazie alla larghezza di banda illimitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.