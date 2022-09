MotoGP Thailandia: come vederlo in streaming

Brutte notizie per Bagnaia che durante il GP in Giappone è caduto rovinosamente proprio durante l’ultimo giro. Qualcuno infelicemente ha sentenziato: “Chi troppo vuole nulla stringe”, dimenticando però che la MotoGP è un campionato dove vincono solo i coraggiosi.

Andare oltre ogni limite è quindi una consuetudine e siamo sicuri che anche questa volta, con il Gran Premio di Thailandia, le cose non cambieranno. Perciò aspettiamoci ricche emozioni, cadute spettacolari e colpi di scena dell’ultimo minuto.

Ma come puoi vedere in live streaming la MotoGP? Molto semplicemente collegandoti a una delle piattaforme che la trasmettono in diretta. A detenere i diritti di questo sport, anche quest’anno, è Sky. Perciò l’unico modo è collegandosi a Sky Go o NOW TV oppure, in differita, sul sito di TV8.

Ovviamente se ti trovi all’estero o devi necessariamente ottimizzare la tua connessione il nostro consiglio è quello di affidarti a NordVPN. Questo provider non solo aggira tutti i limiti geografici imposti dalle piattaforme di streaming, ma rende il flusso dei dati fluido, veloce e più stabile.

MotoGP di Thailandia: il calendario completo delle gare

Come in ogni Gran Premio che si rispetti, anche quello in Thailandia vedrà i piloti sfidarsi per raggiungere il podio. Dovranno dare il loro meglio imparando bene il circuito delle prove libere per poi aggiudicarsi i primi posti alla griglia di partenza durante le qualifiche. Vediamo tutto il calendario Sky completo di questo weekend dedicato alla MotoGP:

Venerdì 30 settembre 2022

3:55 prove libere 1 Moto3

4:50 prove libere 1 Moto2

5:45 prove libere 1 MotoGP

8:00 paddock live

8:10 prove libere 2 Moto3

9:05 prove libere 2 Moto2

10:00 prove libere 2 MotoGP

11:00 Paddock Live Show

11:30 Talent Time

3:55 prove libere 1 Moto3 4:50 prove libere 1 Moto2 5:45 prove libere 1 MotoGP 8:00 paddock live 8:10 prove libere 2 Moto3 9:05 prove libere 2 Moto2 10:00 prove libere 2 MotoGP 11:00 Paddock Live Show 11:30 Talent Time Sabato 1 ottobre 2022

3:55 prove libere 3 Moto3

4:50 prove libere 3 Moto2

5:45 prove libere 3 MotoGP

7:15 Paddock Live

7:30 qualifiche Moto3

8:30 qualifiche Moto2

9:25 prove libere 4 MotoGP

10:05 qualifiche MotoGP

11:00 Paddock Live Show

11:30 Talent Time

3:55 prove libere 3 Moto3 4:50 prove libere 3 Moto2 5:45 prove libere 3 MotoGP 7:15 Paddock Live 7:30 qualifiche Moto3 8:30 qualifiche Moto2 9:25 prove libere 4 MotoGP 10:05 qualifiche MotoGP 11:00 Paddock Live Show 11:30 Talent Time Domenica 2 ottobre 2022

4:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

6:30 Paddock Live

7:00 gara Moto3

8:00 Paddock Live

8:20 gara Moto2

9:15 Paddock Live

9:30 Grid

10:00 gara MotoGP

11:00 Zona Rossa

11:15 gara Moto3 TV8 (differita)

12:00 Race Anatomy MotoGP

12:30 gara Moto2 TV (differita)

14:15 gara MotoGP TV8 (differita)

Non perderti nemmeno un secondo della MotoGP Gran Premio Thailandia. Attiva sul tuo dispositivo NordVPN e inizia da subito ad avere accesso illimitato in ogni parte del mondo ai tuoi contenuti. Ottieni una connessione stabile, veloce e sicura sempre ottimizzata per lo streaming live.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.