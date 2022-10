MotoGP Malesia: come guardarlo in streaming anche dall'estero

Nuova super partenza per la MotoGP che questo weekend si trova in Malesia. Ci aspettano momenti esilaranti e forse qualche colpo di scena. Ecco perché non devi per nulla al mondo perderti nemmeno una delle gare in programma per questo fitto calendario.

Formula 1 GP Malesia: ecco il calendario completo delle gare

Questa tre giorni sarà ricca di appuntamenti. Infatti da venerdì e fino a domenica potrai farti una scorpacciata di MotoGP iniziando con le prove libere, proseguendo con le qualifiche e terminando con le gare vere e proprie. Ecco il calendario completo di questo Gran Premio con tappa in Malesia:

Venerdì 21 ottobre 2022

3:00 FP1 Moto3

3:55 FP1 Moto2

4:50 FP1 MotoGP

7:15 FP2 Moto3

8:10 FP2 Moto2

9:05 FP2 MotoGP

3:00 FP3 Moto3

3:55 FP3 Moto2

4:50 FP3 MotoGP

6:35 Qualifiche Moto3

7:30 Qualifiche Moto2

8:25 FP4 MotoGP

9:05 Qualifiche MotoGP

4:00 Warm Up Moto3

4:20 Warm Up Moto2

4:40 Warm Up MotoGP

6:00 gara Moto3

7:20 gara Moto2

9:00 gara MotoGP

