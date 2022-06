MotoGP Germania in streaming con ExpressVPN

Eccoci pronti per un’altra super tappa della MotoGP 2022. I piloti delle due ruote si sfideranno sul circuito più corto del Moto Mondiale, quello di Sachsenring. Il GP di Germania promette molto bene e sembra sarà ricco di emozioni.

La classifica è ancora tutta da costruire e nulla può essere dato per scontato. Perciò ogni scuderia cercherà di dare il suo meglio in questa gara che sarà ricca di colpi di scena. Quindi prepariamoci a tanta adrenalina e a una sfida all’ultimo sangue.

Tutte le gare saranno trasmesse live streaming su NOW TV e Sky Go. In differita saranno trasmesse sul sito di TV8, alla pagina dedicata. Per vederle al meglio consigliamo di installare ExpressVPN. Si tratta di una tra le migliori VPN disponibili sul mercato. Le sue funzionalità sono davvero uniche.

I suoi server sono stati ottimizzati per permettere un flusso dei contenuti in streaming fluidi e veloci. Inoltre, i suoi sistemi sono sempre aggiornati per aggirare le limitazioni geografiche delle piattaforme, utili a chi si trova all’estero, ma vuole sfruttare il suo abbonamento streaming.

Ora concentriamoci sul calendario completo della MotoGP di Germania. Scopriamo tutte le tappe di questo nuovo appuntamento sul circuito di Sachsenring così da non perderci nemmeno una gara in programma nei prossimi tre giorni.

MotoGP Germania: il calendario completo a Sachsenring

Un fitto calendario è quello che ci aspetta per la MotoGP di Germania da oggi, venerdì 17 giugno 2022, e fino a domenica 19 giugno 2022. Inizieremo con le prove libere dove i piloti potranno provare le loro moto su questa pista. Poi le qualifiche, che riveleranno la griglia di partenza.

Infine, le gare della Moto2, Moto3 e MotoGP, dove finalmente vedremo chi raggiungerà il podio. Per non perdere nessuna di queste entusiasmanti tappe, ecco la programmazione completa proposta da Sky che, anche quest’anno, detiene i diritti di questo campionato:

Venerdì 17 giugno 2022

8:55 prove libere 1 Moto3

9:50 prove libere 1 MotoGP

10:50 prove libere 1 Moto2

11:50 paddock live

13:00 paddock live

13:10 prove libere 2 Moto3

14:05 prove libere 2 MotoGP

15:05 prove libere 2 Moto2

16:00 Paddock Live Show

16:30 Talent Time

8:55 prove libere 3 Moto3

9:50 prove libere 3 MotoGP

10:50 prove libere 3 Moto2

11:50 Paddock Live

12:15 Paddock Live

12:30 qualifiche Moto3

13:30 prove libere 4 MotoGP

14:10 qualifiche MotoGP

15:10 qualifiche Moto2

16:15 Paddock Live Show

16:45 Talent Time

17:00 conferenza stampa qualifiche

8:55 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

10:30 Paddock Live

11:00 gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:20 gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 gara MotoGP

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.